Мощный взрыв прогремел на крупнейшей военной базе США, есть раненые

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Вашингтон, 14 сентября. Мощный взрыв прогремел на американской военной базе Форт-Брэгг. Как сообщает телеканал Fox News, как минимум 15 спецназовцев получили травмы.

Согласно приведенным данным, несколько военных были эвакуированы вертолетом и доставлены в военный госпиталь «Уомак». Причины взрыва пока не сообщаются.

Напомним, накануне грузовой автомобиль американских военных, базирующихся в Польше, перевернулся на трассе на съезде с дороги А-18.