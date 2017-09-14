Порошенко и Гройсману подарили мешочки с американским углем

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Киев, 14 сентября. Генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трешер вручил президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману пакеты с углем из США. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ведомстве отметили, что это первая партия американского угля, которая была доставлена на Украину из США.

«Приветствую первый американский уголь на Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом», — написал в Facebook Порошенко.

До конца 2017 года компания Xcoal планирует поставить Украине более 700 тысяч тонн энергетического угля, который обойдется Киеву в 113 долларов за тонну. Это вдвое выше цены российского угля, а уголь из Донбасса аналогичной марки стоит еще дешевле.