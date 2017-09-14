Сирия как поле поражений США: Америка хочет одержать хоть одну победу в САР руками курдов

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Соединенные Штаты Америки потерпели поражение в Сирии по всем фронтам. «Арабская весна» не свергла Башара Асада, не заместила его ставленником США, программу по поддержке сирийской оппозиции пришлось свернуть из-за отсутствия результата, созданный при участии американских инструкторов «Джейш Магавир ат-Таура» был заблокирован шиитскими отрядами, выступающими на стороне Башара Асада, на базе в Ат-Танфе. Однако США по-прежнему не оставляют попыток зацепиться в Сирии.

Все более очевидным становится тот факт, что Пентагон делает свою основную ставку на курдов, рассчитывая их руками установить контроль над нефтяными месторождениями в провинции Дейр эз-Зор, параллельно дестабилизировав ситуацию в регионе и затянуть процесс мирного урегулирования. Однако, вместе с тем, Соединенные Штаты проявляют все больше интереса к переговорам в Астане, которые были инициированы российской стороной. Об этом свидетельствует повышение статуса представителя от США. В этом раунде «Астаны» от Америки в качестве наблюдателя был направлен исполняющий обязанности помощника главы госдепартамента США Дэвид Саттерфилд.

Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), прокомментировал двойственную политику США и их нынешние шансы на победу в Сирии:

«Когда мы говорим Соединенные Штаты Америки, надо понимать, что это не однородный субъект. Это разные политические силы, которые пытаются самостоятельно играть на Ближнем Востоке. Однако все они выступают под одной вывеской «Соединенные Штаты Америки». Из-за этого и наблюдаются подобные противоречия. Одни борются за то, чтобы способствовать мирному урегулированию сирийского конфликта, другие — за то, чтобы и дальше разжигать войну в Сирии. Поэтому мы и наблюдаем противоречивость американской внешней политики».

Эксперт предположил, что, скорее всего, Соединенные Штаты Америки переключатся с Сирии на Юго-Восточную Азию:

«По большому счету мы это уже наблюдаем в виде того, что Вашингтон нагнетает напряжение вокруг Северной Кореи, а также Филиппин. США все больше пытается разжечь (в кавычках) «арабскую весну» в Джакарте и Малайзии. Конечно, не вся, но значительная часть политической элиты США уже теряет свой интерес к Ближнему Востоку и теперь ищет себе новый объект для своих политических игр».

Говоря же о перспективах США в Сирии, наш собеседник выразил сомнение, что речь может идти о ставках на победу:

«Соединенные Штаты просто хотят взять под контроль с помощью курдов определенную часть территории на Ближнем Востоке и, тем самым, поучаствовать в процессе раздела Сирии. И именно с помощью курдов. Понятно, что используя курдов, Соединенные Штаты воздействуют и на Турцию, которая демонстрирует свою самостоятельность и обособленность в НАТО, да и вообще в политике на Ближнем Востоке. Речь идет исключительно о том, чтобы чужими руками осуществлять контроль, а, может быть, даже и вести дальше боевые действия против неугодных США политических сил».

Однако, по мнению эксперта, перспектив у Соединенных Штатов в этом отношении не очень много: