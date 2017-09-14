Нечто необыкновенное: Дуров объяснил сбой в работе Telegram

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Москва, 14 сентября. Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сбой, произошедший в работе мессенджера 13 сентября. По его словам, проблема была связана со всплеском пользовательской активности.

«Вчера Telegram испытал нечто необыкновенное. В 17.45 произошел огромный всплеск активности пользователей, который превысил нашу пиковую нагрузку в пять раз», — написал Дуров, уточнив, что из-за этого вышел из строя один из серверных кластеров Telegram, после чего примерно 15% пользователей столкнулись с трудностями при отправке и получении сообщений.

В основном, по данным Дурова, со сбоями столкнулись пользователи из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Германии и Ирака.

