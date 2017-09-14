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Политика
США ввели санкции против нескольких компаний и граждан Ирана
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    США ввели санкции против нескольких компаний и граждан Ирана

    22:12  14 Сентября 2017
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    США ввели санкции против нескольких компаний и граждан Ирана

    Вашингтон, 14 сентября. Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции в отношении семи граждан Ирана и двух компаний, базирующихся в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

    «Сегодняшние меры были предприняты в соответствии с правительственным распоряжением 13382, которое направлено против распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки», — говорится в сообщении.

    Кроме того, в ведомстве отметили, что две иранские компании попали в санкционный список из-за причастности к кибератакам против финансовой системы США.

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    Автор: Алексей Громов
    #санкции #сша #иран #минфин сша
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