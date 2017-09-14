Зачем в странах НАТО извращают смысл учений «Запад-2017», объясняет военный эксперт

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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главкомом объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапарротти, в ходе которого представитель альянса был уведомлен о начала российско-белорусских учений «Запад-2017». При этом российской стороной было акцентировано внимание на плановом и оборонительном характере маневров, сообщило в четверг Минобороны РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе НАТО. Отметим, ранее западные СМИ активно писали о «тревоге» стран Балтии в связи с началом учений «Запад-2017», что, по мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», члена общественного совета при Минобороны РФ, военного эксперта Игоря Коротченко, является заранее спланированной антироссийской кампанией.

О том, зачем страны НАТО, в первую очередь Прибалтика, усиленно нагнетали истерику в преддверии российско-белорусских маневров, Коротченко рассказал Федеральному агентству новостей.

«Имеется информация, что в ближайшие два года на территории Литвы, Латвии и Эстонии НАТО может дополнительно разместить семь моторизированных бригад в дополнение к тем четырем батальонам, которые там уже присутствуют, — отметил эксперт. — И, разумеется, для обоснования этого решения нужно пугало в виде российской угрозы. Это необходимо для того, чтобы все решения были приняты быстро и без проблем на очередном саммите НАТО. Поэтому я думаю, что эта в буквальном смысле слова антироссийская истерия, которая идет во всех западных СМИ, — это не просто опасения журналистов и политиков. Это все-таки скоординированная информационная кампания, целью которой является массовое воздействие на мнение западных обывателей, чтобы разговорами о российской угрозе выбить дополнительные деньги на военные бюджеты».

Игорь Коротченко напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что каждая страна НАТО должна тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

«Не все на это готовы, не все согласны, но с разговорами о военной угрозе будет проще выбивать такие бюджеты, — отметил Коротченко. — Ну и плюс — главный бенефициар тут — военно-промышленные корпорации США, потому что именно американское оружие пойдет в Европу, и уже идет. Новые миллиардные контракты будут подпитывать военно-промышленный комплекс США, а для этого также нужен образ врага в лице России. Ну, а главное — как я уже сказал — это развертывание дополнительных частей на территории стран Балтии в ближайшие годы, и именно для этого проводится сейчас обработка общественного мнения».

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала учения «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы и заявила, что в них примут участие свыше 100 тысяч военнослужащих.

Это заявление было опровергнуто министерском обороны России, согласно данным которого, в маневрах «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч белорусских и российских военнослужащих.

«Обратите внимание, когда министр обороны Германии говорит, что в учениях принимают участие 100 тысяч военнослужащих, это выглядит странно, — отметил Игорь Коротченко. — Эти люди имеют в своем подчинении достаточно квалифицированные кадры военной разведки, кроме того, военные атташе стран НАТО информируют свое военное руководство о брифингах, которые для них проводят наши военные. На этих брифингах сообщают о сценарии учений и о численности вооруженных сил, которые принимают участие в маневрах. Это немногим более 13 тысяч человек. И вот эти 13 тысяч превращаются в 100 тысяч. Разумеется, это происходит не просто так. Так что, думаю, впереди нас ждет больший и дружный вой, запевалами в котором будут, прежде всего, страны Балтии».

Напомним, совместные стратегические учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проходят с 14 по 20 сентября. Командование на паритетных началах осуществляют начальники генеральных штабов ВС России и Белоруссии. В ходе учений, по данным Минобороны РФ, будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, а также до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и десять кораблей. Маневры пройдут как на белорусских, так и на российских полигонах.