Глава МИД Турции призвал продолжить борьбу против ИГИЛ в Сирии

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Москва, 14 сентября. Борьба против боевиков так называемого «Исламского государства»* на территории Сирийской Арабской Республики должна быть продолжена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Борьба с ИГ* должна продолжаться, в районах проживания арабского населения руководство должно быть местное, и мы должны сосредоточиться на политическом решении. Иначе вместо ИГ появится другая группировка», — подчеркнул турецкий дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» покинули 20 опорных пунктов в центральной части САР.

* Организация запрещена на территории РФ.