Путин поздравил участников Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол»

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Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей пятого Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол», отметив значимость этого события. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«Сегодня в Большом Московском государственном цирке открывается пятый Всемирный фестиваль «Идол». От души поздравляю вас с этим значимым и по-настоящему праздничным событием», — сказал Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что пятый Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» пройдет на высоком художественном и организационном уровне, а его гости смогут познакомиться с талантливыми российскими и зарубежными артистами.