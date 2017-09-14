Никифоров считает отказ США от «Касперского» частью несправедливой конкуренции

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Москва, 14 сентября. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров назвал запрет продукты «Лаборатории Касперского» в США проявлением несправедливой рыночной конкуренции.

Накануне министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, которая запрещает государственным учреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского». В ведомстве утверждают, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» представляет «угрозу безопасности и может быть использовано российскими спецслужбами для взлома».

«Даже если бы это было, то быстро выявлялось бы, это невозможно утаить. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в самой технологии, это прекрасно понимает», — отметил Никифоров.

Он также добавил, что запрет на использование продуктов «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях является проявлением несправедливой рыночной конкуренции.