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Политика
Никифоров считает отказ США от «Касперского» частью несправедливой конкуренции
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    Никифоров считает отказ США от «Касперского» частью несправедливой конкуренции

    21:43  14 Сентября 2017
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    Никифоров считает отказ США от «Касперского» частью несправедливой конкуренции

    Москва, 14 сентября. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров назвал запрет продукты «Лаборатории Касперского» в США проявлением несправедливой рыночной конкуренции.

    Накануне министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, которая запрещает государственным учреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского». В ведомстве утверждают, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» представляет «угрозу безопасности и может быть использовано российскими спецслужбами для взлома».

    «Даже если бы это было, то быстро выявлялось бы, это невозможно утаить. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в самой технологии, это прекрасно понимает», — отметил Никифоров.

    Он также добавил, что запрет на использование продуктов «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях является проявлением несправедливой рыночной конкуренции.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #москва #лаборатория касперского
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