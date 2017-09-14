Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

В Избранное

Вашингтон, 14 сентября. Американский Минфин ввел санкции против двух украинских компаний. Министерство также распространило заявление, в котором приведена соответствующая информация.

Как стало известно, санкции введены против украинских авиаперевозчиков «Хорс» (Khors Air ) и «ДАРТ» (DART). В пресс-релизе Минфина указано, что данные авиакомпании были внесены в список вторичных санкций по Ирану «за оказание поддержки внесенным в список санкций авиакомпаниям». Имеется в виду поддержка элитного военного подразделения в Иране — подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Чартерная авиакомпания «Хорс» выполняет рейсы по Украине, Ближнему Востоку и Европе. Основаная в 1997 году авиакомпания DART также занимается чартерными перевозками. В ее расписании значатся рейсы из Киева в Болонью, Тбилиси и Афины.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял окончательное решение продлить индивидуальные санкции против юридических лиц и граждан России и Украины на полгода.