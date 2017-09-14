Клинцевич о продлении санкций ЕС против России: Штампует, как медсестра в регистратуре

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Москва, 14 сентября. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России, сравнив ЕС с медсестрой в регистратуре, которая ставит печать на все документы, которые оказываются у нее на столе.

«Такое впечатление, что продление санкций против России стало для Евросоюза какой-то штампованной процедурой», — заявил сенатор в комментарии РИА Новости.

Кроме того, Клинцевич считает, что своими действиями власти ЕС загоняют международные отношения в тупик, ставя во главу угла не реальные дела страны, а чье-то субъективное мнение о них, «за которым явно кроется корыстный интерес».

Именно это, по его словам, не вызывает оптимизма, а вовсе не продление ограничительных мер, поскольку, как добавил сенатор, наша страна «и не такое переживала».