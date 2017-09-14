Тиллерсон надеется на улучшение отношений с Москвой

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Вашингтон, 14 сентября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон рассчитывает на улучшение диалога между Вашингтоном и Москвой.

«Я надеюсь, что мы мирно решим проблемы с Северной Кореей; я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликт в Сирии; я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликт в Ливии; я надеюсь, что мы сможет улучшить отношения с Россией», — подчеркнул американский дипломат.

Как ранее сообщала Газета.Ru, российские власти приступили к ликвидации парковок для американских дипломатов в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.