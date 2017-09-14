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Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября
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    Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября

    20:19  14 Сентября 2017
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    Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября

    Москва, 14 сентября. Басманный суд Москвы арестовал до 13 ноября заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате 160 миллионов рублей.

    «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Коршунова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября включительно», — огласила решение судья Елена Ленская.

    Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Олег Коршунов задержан по делу о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным СК, в 2016 году Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #арест #фсин #коршунов
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