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Политика
МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 
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Обсуждение в ГА ООН темы вывода войск РФ из Приднестровья отложили до октября
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    Обсуждение в ГА ООН темы вывода войск РФ из Приднестровья отложили до октября

    21:59  14 Сентября 2017
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    Обсуждение в ГА ООН темы вывода войск РФ из Приднестровья отложили до октября

    ООН, 14 сентября. Пресс-секретарь председателя сессии Генеральной Ассамблеи Бренден Варма заявил, что дискуссии о включении вопроса о выводе миротворцев РФ из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии ГА ООН отложены до октября по договоренности между российской и молдавской сторонами. 

    Как отметил Варма, пункт «Полный вывод иностранных войск с территории Республики Молдова» был в числе предложенных тем обсуждения на первом заседании генерального комитета. 

    Ранее президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поблагодарил главу России Владимира Путина за поддержку и помощью Приднестровью.

    Додон уже заявил, что он никогда не отдаст приказ о начале боевых действий против Приднестровья.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #приднестровье
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