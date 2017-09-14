Обсуждение в ГА ООН темы вывода войск РФ из Приднестровья отложили до октября

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ООН, 14 сентября. Пресс-секретарь председателя сессии Генеральной Ассамблеи Бренден Варма заявил, что дискуссии о включении вопроса о выводе миротворцев РФ из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии ГА ООН отложены до октября по договоренности между российской и молдавской сторонами.

Как отметил Варма, пункт «Полный вывод иностранных войск с территории Республики Молдова» был в числе предложенных тем обсуждения на первом заседании генерального комитета.

Ранее президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поблагодарил главу России Владимира Путина за поддержку и помощью Приднестровью.

Додон уже заявил, что он никогда не отдаст приказ о начале боевых действий против Приднестровья.