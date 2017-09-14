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Несовершеннолетняя мать заморила младенца голодом под Ярославлем — СК ​​​​​​​
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    Несовершеннолетняя мать заморила младенца голодом под Ярославлем — СК ​​​​​​​

    20:25  14 Сентября 2017
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    Несовершеннолетняя мать заморила младенца голодом под Ярославлем — СК ​​​​​​​

    Ярославль, 14 сентября. 17-летнюю жительницу города Ростова задержали по подозрению в убийстве своего 9-месячного ребенка. По предварительным данным, девушка заморила мальчка голодом. Об этом сообщили следователи Ярославской области.

    Как уточнили в региональном СУ СК РФ, тело малыша с признаками истощения обнаружили в частном доме  в Ростове 13 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с  особой жестокостью. В совершении преступления подозревается его 17-летняя ранее не судимая мать.

    По данным следствия, вечером 5 сентября девкшка покинула дом, где проживала вдвоем с ребенком, закрыв входную дверь на замок, оставив сына в доме одного. При этом она не собиралась возвращаться обратно, рассчитывая, что малыш умрет от голода.

    Через неделю соседи забеспокоились, что ее долго нет дома и обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мальчика мертвым, с признаками истощения.  Девушка была задержана и заявила правоохранителям, что ребенок был для нее нежеланным,  и она тяготилась его воспитанием.

    Спустя месяц после его рождения подозреваемая  отдала мальчика в детский дом, однако через полгода ей вернули ребенка.

    В рамках следствия назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде заключения под стражу.   

    Кроме того, СУ СК намерено дать правовую оценка действиям органов системы профилактики.  
     

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    Автор: Алексей Громов
    #мать #убийство #ребенок #ярославль #ск рф #голод
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