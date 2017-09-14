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ОАЭ выделили $10 млн пострадавшим от урагана «Ирма» странам
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    ОАЭ выделили $10 млн пострадавшим от урагана «Ирма» странам

    22:12  14 Сентября 2017
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    ОАЭ выделили $10 млн пострадавшим от урагана «Ирма» странам

    Москва, 14 сентября. Объединенные Арабские Эмираты выделили 10 миллионов долларов странам Карибского бассейна, которые пострадали в результате урагана «Ирма».

    Помощь была выделена в рамках программы правительства ОАЭ о помощи пострадавшим от стихийных бедствий по всему миру.

    Стоит отметить, что перед тем, как стихия обрушилась на Флориду, ураган «Ирма» прошелся по Карибским островам. Скорость ветра достигала 285 километров в час. На острове Сент-Мартен в руины превратились 70% зданий, на Барбуде разрушенными оказались более 90% всех строений. Тысячи людей остались без электроэнергии, воды и продуктов питания, более 10 человек погибло.

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    Автор: Алексей Громов
    #оаэ #ураган #помощь #ирма
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