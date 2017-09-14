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Политика
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ДНР: ВСУ используют «школьное перемирие» для подготовки к штурму Донецка
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    ДНР: ВСУ используют «школьное перемирие» для подготовки к штурму Донецка

    21:59  14 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ используют «школьное перемирие» для подготовки к штурму Донецка

    Донецк, 14 сентября. Украинские силовики используют «школьное перемирие» для обеспечения боеприпасами своих подразделений в районе Донецка. Об этом заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

    «Проводится пополнение запасов боеприпасов подразделений 92-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующихся в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа и Степное», — сказал он.

    Он также добавил, что Киев использует режим прекращения огня в Донбассе для обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Карловка и Курахово.

    Ранее стало известно, что Россия подготовила для Совета Безопасности ООН резолюцию с предложением направить миротворцев в Донбасс для защиты наблюдателей ОБСЕ, передает «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #лнр #донецк
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