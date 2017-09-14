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Политика
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Госдеп США отреагировал на лишение американских дипломатов парковочных мест в России
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    Госдеп США отреагировал на лишение американских дипломатов парковочных мест в России

    20:15  14 Сентября 2017
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    Госдеп США отреагировал на лишение американских дипломатов парковочных мест в России

    Москва, 14 сентября. Работающих в России американских дипломатов действительно лишили парковочных мест, подтвердили в Госдепартаменте США. Как стало известно, Вашингтон намерен поднять соответствующий вопрос в министерстве иностранных дел России, сообщает РИА Новости.

    Ранее нелегальная парковка была ликвидирована у американского генконсульства в Петербурге. На ее месте появилась разметка, обозначающая пешеходный переход и разрешающая разворот.

    Сотрудники генконсульства в Екатеринбурге также были лишены парковочных мест. Во Владивостоке были приняты аналогичные меры.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #сша #парковка
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