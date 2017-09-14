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Политика
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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов

    21:56  14 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов

    Луганск, 14 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики более 30 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    «Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Лозовое, Пришиб и Желобок. При обстрелах ВСУ применяли минометы 82 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие», — заявил подполковник.

    Он также добавил, что количество обстрелов территории ЛНР со стороны украинских силовиков не уменьшается, что свидетельствует об отсутствии ответственности за нарушения «школьного перемирия» в рядах ВСУ.

    Ранее стало известно, что Россия подготовила для Совбеза ООН резолюцию, в которой предложила направить миротворцев в Донбасс. Позднее глава ДНР Александр Захарченко выразил готовность обсуждать условия присутствия миротворческой миссии в Донбассе, передает «Газета.ру».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #лнр #донецк #луганск
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