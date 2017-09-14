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Обувной бренд Carlo Pazolini признан банкротом
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    Обувной бренд Carlo Pazolini признан банкротом

    20:06  14 Сентября 2017
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    Обувной бренд Carlo Pazolini признан банкротом

    Москва, 14 сентября. Крупный российский обувной ритейлер АО «Фирма «Анта» (бренд Carlo Pazolini) признан банкротом Арбитражным судом Москвы. Как стало известно, суд также открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода.

    На момент первого собрания кредиторов, которое прошло в августе, в реестр требований кредиторов «Анты» были включены требования на 6,4 миллиарда рублей, сообщил в суде в четверг представитель временного управляющего Майи Яровиковой. Все кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне в ходе заседания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было вынесено постановление о признании российской авиакомпании «Трансаэро» банкротом

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    Автор: Тимур Румянцев
    #суд #москва #обувь
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