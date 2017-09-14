Тиллерсон: Нельзя допустить, чтобы ИГ возродилось в Ливии

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Лондон, 14 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал не допустить, чтобы Ливия стала местом возрождения террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

«Мы не должны допустить, чтобы Ливия стала местом, где возродится ИГ»*, — сказал Тиллерсон.

Он также добавил, что в настоящее время Ливия разделена на две части. На востоке Ливии действует законно избранный парламент, а на западе страны в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

* Организация запрещена на территории РФ.