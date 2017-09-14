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Политика
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Политика
Тиллерсон: Нельзя допустить, чтобы ИГ возродилось в Ливии
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    Тиллерсон: Нельзя допустить, чтобы ИГ возродилось в Ливии

    20:15  14 Сентября 2017
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    Тиллерсон: Нельзя допускать, чтобы Ливия стала местом возрождения ИГ

    Лондон, 14 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал не допустить, чтобы Ливия стала местом возрождения террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

    «Мы не должны допустить, чтобы Ливия стала местом, где возродится ИГ»*, — сказал Тиллерсон.

    Он также добавил, что в настоящее время Ливия разделена на две части. На востоке Ливии действует законно избранный парламент, а на западе страны в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #иг #ливия #боевики #лондон #тиллерсон
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