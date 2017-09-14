Кадыров пообещал продолжить акцию по возвращению детей из Сирии и Ирака

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Грозный, 14 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гуманитарная акция по возвращению российских детей из Сирии и Ирака будет продолжена. Об этом глава республики написал на своей странице в Instagram.

«Мы продолжим гуманитарную акцию, пока не вывезем из Сирии и Ирака всех детей России и СНГ. По нашим данным, в детском приюте вблизи Мосула находятся от 70 до 120 детей из стран СНГ», — сообщил Кадыров.

В середине августа из Багдада в Грозный были доставлены шестеро дагестанских детей, найденных в приюте Ирака. Неделей позже спецрейсом из иракского Эрбиля были доставлены четыре женщины и восемь детей. В начале сентября в Чечню были доставлены 10 детей и четыре женщины, спасенные в Ираке, среди которых были граждане России и Казахстана.