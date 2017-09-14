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Москва, 14 сентября. Соцсеть Facebook объявила о запуске нового раздела с информацией о чрезвычайных ситуациях. Доступ к Crisis Response обещают открыть в ближайшее время с главной страницы десктопа или через кнопку меню в мобильном приложении.

С помощью Crisis Response пользователи смогут оповестить своих друзей и близких о том, что они находятся в безопасности. Кроме того, там будут собраны ссылки на статьи, фотографии и видео о ЧС, рассказали представители внешней пресс-службы Facebook в России в комментарии «Газете.ру».

В новом разделе также появятся функция «помощь сообществам», которая позволит людям попросить о помощи или оказать ее пострадавшим. Кроме того, пользователи смогут запустить фандрейзинг и собрать помощь для пострадавших при ЧС.

