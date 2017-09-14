Сирия сегодня: эмир ИГ сдается курдам, тысяча боевиков переходит на сторону Асада

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Сирия, 14 сентября. Полевой командир «Исламского государства»* (запрещено в РФ) сдается курдам в Ракке. Тысяча боевиков переходит на сторону Асада. Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» принимает иностранных журналистов. Начался шестой раунд переговоров в Астане. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Эмир ИГ* сдается курдам

В Ракке пять боевиков террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ, сдались в плен курдским ополченцам. Об этом журналистом сообщил официальный представитель поддерживающей курдо-арабский альянс Международной коалиции Райан Дилон. Согласно пресс-секретарю коалиции, в числе сдавшихся боевиков был один из «эмиров» самопровозглашенного халифата — полевой командир террористов.

«Пять боевиков сдались на этой неделе, включая военного «эмира», — отметил Дилон.

Кроме того, в течение прошлой недели бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) зачистили от боевиков ИГ 35 кварталов в центре Ракки. Согласно Дилону, курдские ополченцы также предоставляет помощь и защиту мирным жителям, которые бегут с подконтрольных исламистам городских территорий.

Асад приобретает новых союзников

Между тем сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны рапортуют о новых успехах в процессе мирного урегулирования. Более тысячи боевиков так называемой вооруженной оппозиции, включая семерых полевых командиров, подписали соглашение о переходе на сторону правительственных войск. Как официальный Дамаск распорядится своими новыми союзниками, еще предстоит увидеть.

«Адмирал Эссен» принимает гостей

Входящий в боевую группу российских кораблей в Средиземноморье фрегат «Адмирал Эссен» принял на своем борту иностранных журналистов. Это был первый визит журналистов на корабль ВМФ РФ во время выполнения им боевой задачи у берегов Сирии. Пока пресса находилась на борту фрегата, сам «Адмирал Эссен» сопровождал российские подлодки «Колпино» и «Великий Новгород». Те, в свою очередь, наносили ракетные удары по позициям террористов ИГ в районе Дейр эз-Зора.

Всего на борт «Эссена» было приглашено более пятидесяти представителей российских и зарубежных СМИ. В числе прочих на борту фрегата побывали журналисты из Франции, США, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Швеции и Канады.

Напомним, что при активной поддержке ВКС РФ, сирийская армия 5 сентября прорвала более чем трехлетнюю блокаду Дейр эз-Зора. После ударов авиации и пусков крылатых ракет «Калибр» с палубы «Адмирала Эссена», сирийские подразделения объединились с гарнизоном города и продолжили боевые действия против ИГ. До того, как осада террористов была снята, гуманитарная помощь и боеприпасы доставлялись в Дейр эз-Зор по воздуху усилиями российской авиации и ВВС Сирии. Сейчас к гуманитарным работам в городе подключились также представители МККК и Красного полумесяца.

«Астана-6»

В столице Казахстана стартовал шестой раунд межсирийских переговоров. В этот раз участники планируют сконцентрироваться на утверждении карты зон деэскалации в провинциях Идлиб и Хомс, а также в районе Восточной Гуты.

Эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов поделился с Федеральным агентством новостей своим видением целей и задач «Астаны-6».

«Здесь встает целый ряд сложных вопросов. В первую очередь, это создание зоны деэскалации в районе Идлиба. Известно, что этот район — место сосредоточения исламистских группировок альянса «Джебхат ан-Нусры»* и «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористические организации, обе запрещены в РФ). Это вторая составляющая радикального исламистского движения в Сирии, после «Исламского государства», которое сейчас представлено подразделениями, находящимися в провинции Дейр эз-Зор. То, что Идлиб стал таким «гнездом», сосредоточением этих группировок — негативный момент», — заявил он.

* Организация запрещена на территории РФ.