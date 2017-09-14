Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с главой НАТО в Европе учения «Запад-2017»

В Избранное

Москва, 14 сентября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе переговоров начальник Генерального штаба ВС РФ проинформировал Скапарротти о начале российско-белорусских учений «Запад-2017». Герасимов подчеркнул, что данные учения являются плановыми и носят исключительно оборонительный характер. Кроме того, Герасимов и Скапарротти договорились продолжить подобные контакты в будущем. В ведомстве также отметили, что переговоры состоялись по инициативе НАТО.