Колесников назвал свою книгу о Путине примером свободной журналистики

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Москва, 14 сентября. Автор новой книги о президенте РФ Владимире Путине Андрей Колесников поделился своими впечатлениями от ее создания.

При этом он напомнил, что когда самого президента спросили о реакции на заметки журналиста в «Коммерсанте», Путин ответил: «Вы же не для меня их пишете». «При таком раскладе можно работать вообще без тени сомнения, я рискну сказать: именно это называется свободная журналистика. Главное, что есть в этой работе, — это точно не скучно», — подчеркнул он в интервью телеканалу НТВ.

По словам автора, главы в новой книге — это лучшее из того, что он писал в газете за последние шесть лет.

