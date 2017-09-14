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Колесников назвал свою книгу о Путине примером свободной журналистики
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    Колесников назвал свою книгу о Путине примером свободной журналистики

    20:00  14 Сентября 2017
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    Колесников назвал свою книгу о Путине примером свободной журналистики

    Москва, 14 сентября. Автор новой книги о президенте РФ Владимире Путине Андрей Колесников поделился своими впечатлениями от ее создания.  

    При этом он напомнил, что когда самого президента спросили о реакции на заметки журналиста в «Коммерсанте», Путин ответил: «Вы же не для меня их пишете». «При таком раскладе можно работать вообще без тени сомнения, я рискну сказать: именно это называется свободная журналистика. Главное, что есть в этой работе, — это точно не скучно», — подчеркнул он в интервью телеканалу НТВ.

    По словам автора, главы в новой книге — это лучшее из того, что он писал в газете за последние шесть лет.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #колесников #книга
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