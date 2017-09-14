Солист «Бумбокса» обиделся на Басту из-за Крыма
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Киев, 14 сентября. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк недоволен тем фактом, что известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) посещал Крым.
Напомним, ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Басте въезд в страну на три года из-за концертов на территории Крымского полуострова.
Хлывнюк напомнил о том, что он сотрудничал с Вакуленко.
«Как так получилось, что ты, прекрасно понимающий ситуацию человек, решил ездить ко мне в дом, в Крым, без моего разрешения? Неужели это не очевидно? Разве я когда-нибудь вел себя в твоем доме, в России, не как гость? Или теперь Крым твой дом?», — цитирует слова украинского музыканта издание «Ридус».