Солист «Бумбокса» обиделся на Басту из-за Крыма

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Киев, 14 сентября. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк недоволен тем фактом, что известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) посещал Крым.

Напомним, ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Басте въезд в страну на три года из-за концертов на территории Крымского полуострова.

Хлывнюк напомнил о том, что он сотрудничал с Вакуленко.