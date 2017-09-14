Сирия и курдский фактор США: взгляд турецкого эксперта на американскую поддержку SDF и YPG

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Американская поддержка сирийских курдских вооруженных формирований может значительно увеличить напряженность не только в САР, но и на всем Ближнем Востоке.

Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что Вашингтон поставил «Демократическим силам Сирии» (SDF) и «Народным отрядам самообороны» (YPG) 150 грузовых машин с вооружением, вероятно, для проведения операции международной коалиции «Буря Джазиры», направленной на «освобождение» территорий провинции Дейр эз-Зор.

Федеральное агентство новостей выяснило, как эту ситуацию воспринимают в Турции, которая соседствует с Сирией на севере, имея более 800 километров общей границы.

Профессор Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил рассказал корреспонденту ФАН как вооружение курдов Вашингтоном влияет на ситуацию в ближневосточном регионе. Турецкий эксперт отметил: Анкара уже долгое время предупреждает Вашингтон о том, что оружие, которое США передают курдским вооруженным формированиям, может попасть на территорию Турции:

«Хотя США дают гарантии, что этого не будет, последнее время мы видим, что американское оружие уже попало в руки террористов на территории Турции (имеется в виду «Рабочая партия Курдистана»). Турция официально об этом предупреждала США и это главный момент, который сейчас очень беспокоит турецкую сторону. Очень высокопоставленные лица США приезжали в Турцию, уговаривали, объясняли, что это не должно вызывать беспокойство Анкары, потому что они потом соберут это оружие. Но мы знаем как они «соберут».

По словам эксперта это практически невозможно сделать по причине хаоса: оружие контролируется кем попало и даже в свое время досталось боевикам «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Такая поддержка США, заявляющих о том, что курдские вооруженные формирования составляют основу американской наземной операции на территории Сирии, сплачивает курдов и усиливает их.

«США дают курдам возможность контролировать более широкие территории и даже менять этнический состав населения, проживающих на них, вооружая и обучая их военному искусству. Кроме того, курдские группировки оккупировали некоторые районы, где вывесили американский флаг, что свидетельствует о патронаже США. Эти моменты тоже немаловажны. Но удастся ли им воспользоваться этим положением для того, чтобы добиться создания своего независимого государства, сказать очень сложно, потому что этому будут противостоять та же самая Сирия, Ирак, Иран и, конечно же, Турция».

Наш собеседник напомнил, что вчерашнее заявление президента Иракского Курдистана Масуда Барзани о проведении референдума о независимости территории проживания иракских курдов вызвало серьезную обеспокоенность официального Багдада:

«Иракский парламент запретил проведение референдума и заявил о его незаконности. Барзани по этому поводу критиковала и турецкая сторона. На территории Иракского Курдистана проживают, в том числе, турки, туркмены и арабы, которые выступают против референдума или бойкотируют этот референдум. Кроме этого, курды еще и политически очень разношерстны. Так что создание единого независимого государства курдов — возможно, но трудновыполнимо».

Эксперт считает, что курды полностью зависимы от Соединенных Штатов Америки:

«Сами курды вряд ли могут предпринять самостоятельные военные походы или операции на территории Сирии. Вся сила этих вооруженных формирований состоит в поддержке Пентагона. Поэтому, я думаю, что внезапно начавшаяся операция в Дейр эз-Зоре связана непосредственно с действиями Пентагона. Естественно, у американцев есть свои планы, и эти планы в первую очередь показывают, что Америка не заинтересована в территориальной целостности Сирии, а, наоборот, косвенным путем поддерживает ее разделение, чем хочет уменьшить влияние Башара Асада и России в ближневосточном регионе».

Эксперт обратил внимание, что захватить богатые нефтяными месторождениями территории в провинции Дейр эз-Зор курдам не дадут ни силы Башара Асада, ни местные суннитские племена:

«Это приведет только к еще большей дестабилизации в регионе и хаосу. Очень внимательно надо следить за действиями Соединенных Штатов Америки».

Эксперт отметил, что Турция не позволит создание «искусственного» государства под контролем США, которое станет плацдармом для расчленения Турции, Ирана, Сирии и Ирака.

«Чем выше будет опасность создания независимого курдского государства, тем больше будут сближаться Турция, Ирак, Иран и даже Сирия».

* Организация запрещена на территории РФ.