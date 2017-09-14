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Украина
Новости Украины: Киев копает Азовское море, Порошенко без газа, новый статус гопака
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    Новости Украины: Киев копает Азовское море, Порошенко без газа, новый статус гопака

    21:17  14 Сентября 2017
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    Новости Украины: соцсети про углубление Азова, Порошенко без газа, новый статус гопака

    Новости Украины, 14 сентября. Киев углубляет Азовское море, а соцсети смеются, вспоминая знаменитые мемы. Порошенко гордится отказом от российского газа и закупками американского угля. Боевой гопак стал на Украине официальным видом спорта.

    Глубокое Азовское море

    Киев приняла решение углубить дно Азовского моря, об этом сообщило министерство инфраструктуры Украины. Украинский кабмин поддержал это предложение, и работы уже начались.

    Для проведения работ в акваторию Азовского моря экстренно направлены земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». Работы по углублению дна будут проводиться в Мариупольском и Бердянском портах для поддержания их навигационных габаритов.

    Ранее президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы «отрезать» территорию Крыма от материка на границе России с Украиной.

    Тем временем пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость об углублении Азовского моря.

    В частности, блогеры вспомнили, что Украина намеревалась отгородиться стеной от России, но из этой затеи ничего не вышло.

    Киев принял решение углубить дно Азовского моря

    «Стену на границе уже построили», — иронически написала пользователь с ником Роза Кофф.

    Также вспомнили знаменитую шутку об украинских историках, якобы «доказавших», что Черное море выкопали «древние укры».

    «Шутка, перешедшая в реальность», — написал Russian Code‏.

    «Опыт большой — они ведь выкопали Черное море, а уж углубить это — одним махом! Правда, забыли у России разрешение спросить», — отметил пользователь с ником Ден Трау.

    «Будут копать!» — прокомментировал новость политик Игорь Коротченко.

    Порошенко гордится «безгазовой» диетой

    Украина доказала миру, что способна жить без российского газа, заявил украинский президент Петр Порошенко.

    «Обеспечена энергетическая независимость нашего государства. В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня доказали всему миру, что способны без него прожить», — написал Порошенко на своем официальном сайте.

    По утверждению президента Украины, «газ перестал быть политической удавкой и стал обычным товаром». То же самое, по словам Порошенко, произошло и с углем.

    Порошенко гордится «безгазовой» диетой

    «Больше никто не вправе шантажировать нас после того, как первый американский корабль с углем прибыл на Украину», — отметил Порошенко.

    Ранее сообщалось, что в одесский порт из США прибыло первое судно, груженное углем.

    Отметим, раньше Украина получала необходимый для своих предприятий антрацит из Донбасса, но из-за торговой блокады эти поставки прекратились. По мнению экспертов, американский уголь является плохой и недостаточной заменой донбасскому углю, на свойства которого рассчитано большинство украинских предприятий.

    Украина придала боевому гопаку официальный статус

    Боевой гопак официально признан на Украине национальным видом спорта. Соответствующий закон, ранее принятый Верховной радой, вступил в силу 14 сентября.

    Вместе с боевым гопаком к национальным видам спорта причислены спас и казацкая борьба на поясах. Для этих видов спорта будут созданы национальные федерации.

    Ранее Верховная рада предложила закрепить статус национальных видов спорта за также за рукопашным боем и хортингом (боевое искусство, появившееся еще во времена Запорожской Сечи).

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    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #газ #уголь #гопак
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