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Политика
Запад готовит антироссийскую кампанию в сербских СМИ
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    Запад готовит антироссийскую кампанию в сербских СМИ

    19:45  14 Сентября 2017
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    Страх перед державой: Запад готовится разрушить российское влияние в мире

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи West preparing anti-Russian media offensive in Serbia («Запад готовит антироссийскую кампанию в сербских СМИ»), опубликованной белградской газетой «Вечерние новости».

    Америка и ее союзники в НАТО готовятся к жесткой антироссийской медиакампании в Сербии, пишут «Вечерние новости». Газета сообщает, что часть от суммы в 250 миллионов долларов США, которую конгресс выделил «Фонду противодействия российскому влиянию» на 2017-2018 финансовые годы, скоро поступит в Сербию.

    Подготовка к запуску проекта «Противодействие российской кампании дезинформации на Балканах» идет полным ходом. Сам проект должен начаться в конце этого или в начале следующего года с запуска «регионального медиацентра по проблемам защиты и безопасности», ныне под рабочим названием «Балканская сеть безопасности».

    Америка и ее союзники в НАТО готовятся к жесткой антироссийской медиа-кампании в нашей стране

    Работу над «противодействием российской информационной войне в регионе» (которая на самом деле представляет собой попытку установить полный контроль Америки над средствами массовой информации в этой области) возглавляют старший научный сотрудник по военным вопросам Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) и бывший военный атташе США в посольствах Америки в Сербии и Израиле Джон Каппелло, а также директор Белградской неправительственной организации «Евроатлантическая инициатива» Дэниел Сантер.

    Проект подразумевает участие сектора общественной дипломатии НАТО из Брюсселя и отделения связи НАТО в Белграде. Симон Фитцгиббон, военный атташе в британском посольстве в Белграде, также играет важную роль. Согласно некоторым данным, проект будет финансироваться через Североатлантический совет, Германский фонд Маршалла, Национальный фонд демократии (который является одним из основных финансистов так называемого негосударственного сектора в Сербии), а также через Европейское командование вооруженных сил США.

    Проект подразумевает участие сектора общественной дипломатии НАТО из Брюсселя

    Ожидается, что дипломатические представители из Германии, Канады и Норвегии, а также Словении примут участие в проекте через связного — полковника Антона Тунья, бывшего военного атташе Словении в Сербии. Между тем, в статье говорится, что планы, касающиеся дипломатической и военной пропаганды Запада в Сербии, вытекают из «Акта о противодействии иранской дестабилизирующей деятельности», который был принят 27 июля Конгрессом США.

    В акте также предусматривается создание указанного «антироссийского пропагандистского фонда» с капиталом в 250 миллионов долларов США, который помимо Сербии также должен быть задействован для противодействия «российскому влиянию в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Македонии, Молдове, частично признанном государстве Косово, Украине, а также в странах-членах НАТО и ЕС, которые «уязвимы» к российскому влиянию».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #нато #сербия #каппелло #сантер #фитцгиббон #тунья
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