Депутатам Госдумы устроят закрытый показ «Матильды»

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Москва, 14 сентября. Членам комитета по культуре Госдумы будет устроен специальный предпремьерный показ нового фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом в четверг заявила первый зампред комитета Елена Драпеко.

Она подчеркнула, что люди, которые пытаются сорвать прокат фильма, фактически оспаривают действия государственных структур, которые выдали ленте прокатное удостоверение.

«Мы считаем, что происходит попытка узурпации власти, то есть у государства пытаются отнять его право регулировать вопросы допуска или недопуска в публичное пространство того или иного произведения искусства», — отметила Драпенко.

Парламентарий подчеркнула, что в ближайшее время комитет подготовит заявление по ситуации с «Матильдой».