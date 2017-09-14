Deutsche Bank прогнозирует рост экономики России

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Берлин, 14 сентября. Рост российской экономики в 2017 году может составить 2%. Так считают специалисты Deutsche Bank.

Они указали на то, что курс российской валюты может укрепиться до 56,5 рубля за доллар.

«Мы ожидаем, что дезинфляционный тренд продолжится в России, что приведет к падению инфляции до 3,1% по итогам текущего года», — цитирует свежий доклад банка издание «Ридус».

Напомним, ранее представители министерства экономического развития Российской Федерации рассказали о том, что инфляция в сентябре составит около 0,1%.