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Deutsche Bank прогнозирует рост экономики России
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    Deutsche Bank прогнозирует рост экономики России

    21:38  14 Сентября 2017
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    Deutsche Bank прогнозирует рост экономики России

    Берлин, 14 сентября. Рост российской экономики в 2017 году может составить 2%. Так считают специалисты Deutsche Bank.

    Они указали на то, что курс российской валюты может укрепиться до 56,5 рубля за доллар.

    «Мы ожидаем, что дезинфляционный тренд продолжится в России, что приведет к падению инфляции до 3,1% по итогам текущего года», — цитирует свежий доклад банка издание «Ридус».

    Напомним, ранее представители министерства экономического развития Российской Федерации рассказали о том, что инфляция в сентябре составит около 0,1%.

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    Автор: Алексей Громов
    #экономика #рф
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