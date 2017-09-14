Сирия: четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в плен курдам в Ракке

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Вашингтон, 14 сентября. В сирийской Ракке пять боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, один из которых является полевым командиром, сдались в плен курдским отрядам «Демократических сил Сирии». Об этом заявил официальный представитель коалиции США Райан Дилон.

«Пять боевиков сдались на этой неделе, включая одного военного «эмира», — заявил Дилон.

Стоит отметить, что отряды «Демократических сил Сирии» при поддержке коалиции во главе с США штурмуют город Ракка, который боевики ИГ* объявили своей «столицей». В настоящее время в городе продолжаются боевые действия, что затрудняет поставки гуманитарной помощи.

* Организация запрещена на территории РФ.