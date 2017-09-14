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Новости Сирии
Сирия: четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в плен курдам в Ракке
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    Сирия: четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в плен курдам в Ракке

    19:13  14 Сентября 2017
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    Сирия: четверо боевиков и полевой командир ИГ сдались в плен курдам в Ракке

    Вашингтон, 14 сентября. В сирийской Ракке пять боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, один из которых является полевым командиром, сдались в плен курдским отрядам «Демократических сил Сирии». Об этом заявил официальный представитель коалиции США Райан Дилон.

    «Пять боевиков сдались на этой неделе, включая одного военного «эмира», — заявил Дилон.

    Стоит отметить, что отряды «Демократических сил Сирии» при поддержке коалиции во главе с США штурмуют город Ракка, который боевики ИГ* объявили своей «столицей». В настоящее время в городе продолжаются боевые действия, что затрудняет поставки гуманитарной помощи.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #террористы #курды #ракка
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