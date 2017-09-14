Ученые нашли «адскую планету» с облаками из титана
В Избранное
Лондон, 14 сентября. Группа европейских астрономов обнаружила новую экзопланету, в атмосфере которой есть облака из окиси титана.
Речь идет о сильнейшем парниковом газе, способном разогреть верхние слои атмосферы до невероятно высоких температур — не менее 2 тыс.градусов по шкале Кельвина.
«Присутствие оксида титана в атмосфере WASP-19b может крайне необычно влиять на то, как разогреты ее разные слои и как движутся потоки воздуха в ней. То, что нам удалось столь детально изучить ее, очень радует нас», — пишут ученые в журнале Nature.