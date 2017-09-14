Ученые нашли «адскую планету» с облаками из титана

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Лондон, 14 сентября. Группа европейских астрономов обнаружила новую экзопланету, в атмосфере которой есть облака из окиси титана.

Речь идет о сильнейшем парниковом газе, способном разогреть верхние слои атмосферы до невероятно высоких температур — не менее 2 тыс.градусов по шкале Кельвина.