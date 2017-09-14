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Ученые нашли «адскую планету» с облаками из титана
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    Ученые нашли «адскую планету» с облаками из титана

    18:56  14 Сентября 2017  /обновлено: 18:59  14 Сентября 2017
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    Ученые нашли «адскую планету» с облаками из титана

    Лондон, 14 сентября. Группа европейских астрономов обнаружила новую экзопланету, в атмосфере которой есть облака из окиси титана.

    Речь идет о сильнейшем парниковом газе, способном разогреть верхние слои атмосферы до невероятно высоких температур — не менее 2 тыс.градусов по шкале Кельвина.

    «Присутствие оксида титана в атмосфере WASP-19b может крайне необычно влиять на то, как разогреты ее разные слои и как движутся потоки воздуха в ней. То, что нам удалось столь детально изучить ее, очень радует нас», — пишут ученые в журнале Nature.

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    Автор: Алексей Громов
    #ученые #астрономы #экзопланета #титан
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