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Политика
Дипломатический кризис в Катаре угрожает военной базе США
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    Дипломатический кризис в Катаре угрожает военной базе США

    18:56  14 Сентября 2017  /обновлено: 18:57  14 Сентября 2017
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    Дипломатический кризис в Катаре угрожает военной базе США

    Катарский эмир провозглашен персоной нон грата в четырех арабских государствах-союзниках США. Сама страна обвиняется в финансировании экстремистов. Тем не менее недавно эмир был тепло встречен на большой военной базе, где его войска соседствуют с тысячами американских солдат.

    Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Дипломатический кризис в Катаре угрожает крупной военной базе США», опубликованной изданием The Washington Post.

    Авиабаза Эль-Удэйд в Катаре — важнейшая площадка для операций США в Сирии, Ираке и Афганистане. Она является одним из нескольких американских опорных пунктов в Персидском заливе и предназначена для операций против Ирана. Вашингтону придется найти сложное решение в непростой ситуации.

    Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты оборвали все связи с Катаром в июне, обвинив страну в поддержке экстремизма и излишней мягкости в отношении Ирана. Некоторые госчиновники США встали на защиту Катара, но не слишком продвинулись в вопросе урегулирования кризиса. Теперь, когда страны, в которых расположены американские авиабазы, находятся в состоянии конфликта, Пентагон оказался в очень неудобном положении.

    В течение почти двух десятилетий после того, как США помогли изгнать армию Саддама Хусейна из Кувейта, США укрепляли свои военные отношения во всем регионе.

    Авиабаза Эль-Удэйд в Катаре — важнейшая площадка для операций США в Сирии, Ираке и Афганистане

    На территории островной страны Бахрейн находится 5-й флот ВМС США. Кувейт, который также стремился содействовать разрешению катарского кризиса, и размещает на своей территории тринадцать с половиной тысяч американских военных и передовой взвод Центрального командования США. Большой порт ОАЭ «Джебель Али» в Дубае является крупнейшим портом ВМФ США за пределами США. Американские войска также используют авиабазу ​​Аль-Дафра под Абу-Даби.

    В Катаре находится около 10 тысяч американских военных, большинство из них размещено на крупной авиабазе Эль-Удэйд, расположенной к югу от столицы страны, Дохи. В самой столице находится передовая оперативная база Центрального командования США. Для сравнения, эксперты оценивают собственную военную мощь Катара примерно в 11,8 тысяч военнослужащих. Это одна из самых маленьких армий в регионе.

    В течение многих лет военные США даже не уточняли местоположение своей катарской базы из соображений безопасности. Они просто говорили, что она находится в Азии.

    Однако еще до катарского кризиса 5 июня некоторые в Вашингтоне критиковали зависимость США от базы в стране, руководство которой поддерживало такие исламистские группировки, как «Братья-мусульмане»* (организация, запрещенная в РФ).

    В то время как президент США Дональд Трамп строчит в Твиттере комментарии, осуждающие действия Катара, министр обороны Джеймс Мэттис отправился в Доху, чтобы выразить свою поддержку эмиру. Администрация Трампа также одобрила продажу Катару самолетов-истребителей F-15 за 12 миллиардов долларов.

    Администрация Трампа одобрила продажу Катару самолетов-истребителей F-15 за 12 миллиардов долларов

    Однако визит шейха Тамима бин Хамада Аль Тани на базу 11 сентября лишь усилил общую напряженность. Он сфотографировался с американскими солдатами перед военными самолетами и встретился с высокопоставленными должностными лицами США. Государственные СМИ опубликовали трафаретный плакат шейха Тамима, изображение, которое теперь воспринимается в Дохе как знак поддержки правителя посреди бойкота.

    Шейх Тамим и американцы «рассмотрели вопрос совместного военного сотрудничества и взаимного сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом», сообщает о визите государственное информационное агентство Катара.

    Однако представитель Центрального командования американских войск, полковник ВВС Джон Томас заявил, что не было никаких существенных переговоров. По его словам, базы США часто принимают у себя лидеров стран, в которых расположены.

    Посещение Эль-Удэйда предшествовало первой поездке шейха Тамима за границу после начала кризиса. Поездка в Турцию и Германию дает ему возможность показать, что его правление безопасно. Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, отец Тамима, начал государственный переворот в 1995 году, пока его собственный отец был за границей.

    Пентагон разработал планы на случай непредвиденных обстоятельств, но это нормальная часть военного планирования, говорит Томас, Вооруженные силы США регулярно поддерживают отношения с принимающими странами в неспокойные времена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #трамп #саудовская аравия #иран #мэттис #кризис #катар #военная база #аль тани #персидский залив
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