Юнкер назвал условия вступления Каталонии в Евросоюз

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Брюссель, 14 сентября. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в ЕС.

«Если Каталония однажды обретет независимость, мы будем уважать этот выбор. Но Каталония не сможет на следующий день после голосования (референдума) стать членом Евросоюза», — заявил он в ходе интервью, которое транслировалось видеослужбой Еврокомиссии.

Юнкер отметил, что Каталонии придется пройти процесс вступления в Евросоюз, как это сделали все государства, вступившие в него после 2004 года.

Он также добавил, что Брюссель будет «следовать постановлениям конституционного суда Испании и парламента страны». ЕС не будет поддерживать сепаратизм и фрагментацию на территории Европы.