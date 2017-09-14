Газманов исполнил песню про Керченский мост на «Новой волне»

В Избранное

Сочи, 14 сентября. Народный артист России, певец Олег Газманов презентовал песню про Крымский мост на международном фестивале «Новая волна» в Сочи.

Водитель из Иванова Леонид Чернышев стал автором композиции. Мужчина одержал победу в конкурсе стихов и песен на тему моста через Керченский пролив. Про стройку века он написал после поездки в Крым. Автор песни и его дети — Владимир и Мария — также присутствовали в зале.

Сам Газманов признался, что во время выступления испытывал волнение, поскольку в первый раз исполнял композицию не собственного сочинения.

Напомним, ранее певец объяснил, почему Киеву не удастся сломить Донбасс.