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Газманов исполнил песню про Керченский мост на «Новой волне»
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    Газманов исполнил песню про Керченский мост на «Новой волне»

    19:23  14 Сентября 2017
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    Газманов исполнил песню про Керченский мост на «Новой волне»

    Сочи, 14 сентября. Народный артист России, певец Олег Газманов презентовал песню про Крымский мост на международном фестивале «Новая волна» в Сочи. 

    Водитель из Иванова Леонид Чернышев стал автором композиции. Мужчина одержал победу в конкурсе стихов и песен на тему моста через Керченский пролив. Про стройку века он написал после поездки в Крым. Автор песни и его дети — Владимир и Мария — также присутствовали в зале.

    Сам Газманов признался, что во время выступления испытывал волнение, поскольку в первый раз исполнял композицию не собственного сочинения.

    Напомним, ранее певец объяснил, почему Киеву не удастся сломить Донбасс.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #керченский мост #газманов #новая волна
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