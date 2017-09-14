Французских сенаторов поразил визит в Донбасс

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Авдеевка, 14 сентября. Представители делегации Франции, куда вошли сенаторы и члены министерства иностранных дел республики, в четверг посетили район Донецкой области, который находится под контролем Украины. Об этом в четверг заявил глава Авдеевки Павел Малыхин.

«Сегодня Авдеевка принимала делегацию Сената и МИД Франции. Цель поездки — ознакомление с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта», — пишет он в Facebook.

Малыхин отметил, что представители делегации были поражены уведенным и пообещали поддержать территориальную целостность Украины после возвращения во Францию.