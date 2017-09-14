Путин поздравил Медведева с 52-летием
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Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил главу правительства Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент поздравил председателя правительства», — сказал Песков, не уточнив деталей поздравления.
Сегодня, 14 сентября премьер-министру России Дмитрию Медведеву исполнилось 52 года.
Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что сегодня премьер-министра поздравили руководители ряда государств и правительств. Дмитрий Медведев получил поздравления от президента и премьера Узбекистана, а также премьер-министров Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана.