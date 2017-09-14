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Путин поздравил Медведева с 52-летием
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    Путин поздравил Медведева с 52-летием

    18:52  14 Сентября 2017
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    Путин поздравил Медведева с 52-летием

    Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил главу правительства Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Президент поздравил председателя правительства», — сказал Песков, не уточнив деталей поздравления.

    Сегодня, 14 сентября премьер-министру России Дмитрию Медведеву исполнилось 52 года. 

    Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что сегодня премьер-министра поздравили руководители ряда государств и правительств. Дмитрий Медведев получил поздравления от президента и премьера Узбекистана, а также премьер-министров Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #москва #медведев
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