Новая книга о Путине «Прораб на галерах» поступила в продажу

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Москва, 14 сентября. Новая книга о президенте РФ Владимире Путине «Путин. Прораб на галерах» появилась сегодня на прилавках книжных магазинов страны.

Ранее стало известно, что книга состоит из большого количества глав, рассказывающих об отношениях президента с интеллигенцией. Есть глава «Путин и рыбаки». «То есть это об отношениях со всеми», — пояснил ее автор, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По его словам, это лучшее из того, что он писал в газете за последние шесть лет.

Кроме того, в комментарии телеканалу НТВ журналист признался, что ему очень повезло с ньюсмейкером, а также поделился планами написать следующую книгу о президенте под названием «Путин. Стерх всякой меры».