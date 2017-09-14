Новая книга о Путине «Прораб на галерах» поступила в продажу
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Москва, 14 сентября. Новая книга о президенте РФ Владимире Путине «Путин. Прораб на галерах» появилась сегодня на прилавках книжных магазинов страны.
Ранее стало известно, что книга состоит из большого количества глав, рассказывающих об отношениях президента с интеллигенцией. Есть глава «Путин и рыбаки». «То есть это об отношениях со всеми», — пояснил ее автор, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.
По его словам, это лучшее из того, что он писал в газете за последние шесть лет.
Кроме того, в комментарии телеканалу НТВ журналист признался, что ему очень повезло с ньюсмейкером, а также поделился планами написать следующую книгу о президенте под названием «Путин. Стерх всякой меры».