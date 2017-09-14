Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявлено обвинение

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Москва, 14 сентября. Девятикласснику, устроившему стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, предъявлено обвинение.

«Моему подзащитному предъявлены обвинения, но суть обвинений я раскрыть не могу в связи с взятой у меня подпиской о неразглашении», — рассказал в интервью РИА Новости адвокат школьника Виктор Запрудский.

5 сентября в средней школе подмосковного города Ивантеевка 15-летний школьник открыл стрельбу из травматического пистолета. Ученик также ударил учителя информатики кухонным топориком. Испуганные дети пытались выбраться из класса через окно. Многие получили травмы и переломы. Басманный суд Москвы санкционировал арест «ивантеевского стрелка» до 5 ноября.