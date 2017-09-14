Тульский школьник получил смертельный удар током при попытке сделать селфи

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Тула, 14 сентября. Школьник погиб после удара током при попытке сделать селфи на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как стало известно, 11-летний мальчик решил прогулять уроки и направился с друзьями на мост, чтобы сделать фото для социальных сетей. Ребенок забрался на железнодорожный мост в Щелкинском районе Тульской области. Ради эффектного снимка школьник забрался на большие конструкции, расположенные над мостом. Там ребенок и получил удар током, после чего упал вниз.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.