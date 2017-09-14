Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Facebook объявила о запуске нового раздела с информацией о чрезвычайных ситуациях
Новости Сирии
Сирия сегодня: видео удара «Калибрами» по ИГИЛ, Асад стягивает в Дейр эз-Зор подкрепления
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: видео удара «Калибрами» по ИГИЛ, Асад стягивает в Дейр эз-Зор подкрепления

    19:06  14 Сентября 2017
    547

    Сирия сегодня: видео удара «Калибрами» по ИГИЛ, Асад стягивает в Дейр эз-Зор подкрепления

    Сирия, 14 сентября. Вооруженные экстремисты нарушили соглашение о зоне деэскалации в провинции Хомс; Минобороны РФ опубликовало видео удара по ИГ* «Калибрами»; войска Асада стягиваются в Дейр эз-Зор для борьбы с ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Нарушение соглашения о зоне деэскалации в Хомсе

    Боевики вновь нарушили соглашение о зонах деэскалации в Сирии, сообщает сирийское информагентство SANA.

    На этот раз боевики открыли огонь на востоке провинции Хомс. Корреспондент агентства отмечает, что группировки вооруженных экстремистов, базирующиеся в населенном пункте Аль-Ганту, обстреляли селение Акрад Ад-Дасния ракетными снарядами. Отмечается, что во время мирное население не пострадало, однако строениям был нанесен серьезный материальный ущерб.

    Агентство отмечает, что с момента подписания соглашения о создании зоны деэскалации на севере провинции Хомс боевики нарушили его десятки раз  — огонь велся по соседним населенным пунктам. Боевики использовали ракетные и минометные снаряды.

    Нарушение соглашения о зоне деэскалации в Хомсе

    Видео удара «Калибрами» по ИГИЛ

    Минобороны РФ опубликовало на своей официальной странице в соцсети Twitter видеозапись удара «Калибров» по боевикам «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии. Семь крылатых ракет вышли из подводного положения подлодок «Великий Новгород» и «Колпино».

    Удары были нанесены по узлам связи, пунктам управления и складам вооружения и боеприпасов экстремистов в районах юго-восточнее города Дейр эз-Зор. Сообщается, что все ракеты «Калибр» успешно достигли обозначенных целей.

    Сирийские войска стягиваются в Дейр эз-Зор

    Все больше войск прибывают в восточную часть Дейр эз-Зора, что означает — Сирийская арабская армия (САА) готовится к финальной битве против ИГИЛ, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    4-я танковая дивизия армии Башара Асада отправила одну из своих бригад, чтобы принять участие в ожидаемом противостоянии с боевиками ИГ в богатой нефтью провинции. Бригада насчитывает десятки танков T-72 и сотни высококвалифицированных солдат, которые успешно применяли опыт практической борьбы с группами экстремистов в центральной Сирии, а именно в недавно освобожденном городе Акербат (провинция Хама).

    Сирийская армия собирает войска, транспортные средства и оборудование в подконтрольных правительству частях административного центра провинции Дейр эз-Зор в рамках подготовки операции против террористов ИГИЛ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #игил #минобороны рф #асад #дейр эз-зор #хомс #акербат #ракеты калибр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 4382

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3468

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5172

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8888

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29949
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        5991
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        260
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        158
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        5588