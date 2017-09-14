Сирия сегодня: видео удара «Калибрами» по ИГИЛ, Асад стягивает в Дейр эз-Зор подкрепления

В Избранное

Сирия, 14 сентября. Вооруженные экстремисты нарушили соглашение о зоне деэскалации в провинции Хомс; Минобороны РФ опубликовало видео удара по ИГ* «Калибрами»; войска Асада стягиваются в Дейр эз-Зор для борьбы с ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Нарушение соглашения о зоне деэскалации в Хомсе

Боевики вновь нарушили соглашение о зонах деэскалации в Сирии, сообщает сирийское информагентство SANA.

На этот раз боевики открыли огонь на востоке провинции Хомс. Корреспондент агентства отмечает, что группировки вооруженных экстремистов, базирующиеся в населенном пункте Аль-Ганту, обстреляли селение Акрад Ад-Дасния ракетными снарядами. Отмечается, что во время мирное население не пострадало, однако строениям был нанесен серьезный материальный ущерб.

Агентство отмечает, что с момента подписания соглашения о создании зоны деэскалации на севере провинции Хомс боевики нарушили его десятки раз — огонь велся по соседним населенным пунктам. Боевики использовали ракетные и минометные снаряды.

Видео удара «Калибрами» по ИГИЛ

Минобороны РФ опубликовало на своей официальной странице в соцсети Twitter видеозапись удара «Калибров» по боевикам «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии. Семь крылатых ракет вышли из подводного положения подлодок «Великий Новгород» и «Колпино».

Удары были нанесены по узлам связи, пунктам управления и складам вооружения и боеприпасов экстремистов в районах юго-восточнее города Дейр эз-Зор. Сообщается, что все ракеты «Калибр» успешно достигли обозначенных целей.

#СИРИЯ #ВИДЕО Пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ подлодками ЧФ из акватории Средиземного моря pic.twitter.com/cRBKSASPYX — Минобороны России (@mod_russia) September 14, 2017

Сирийские войска стягиваются в Дейр эз-Зор

Все больше войск прибывают в восточную часть Дейр эз-Зора, что означает — Сирийская арабская армия (САА) готовится к финальной битве против ИГИЛ, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

4-я танковая дивизия армии Башара Асада отправила одну из своих бригад, чтобы принять участие в ожидаемом противостоянии с боевиками ИГ в богатой нефтью провинции. Бригада насчитывает десятки танков T-72 и сотни высококвалифицированных солдат, которые успешно применяли опыт практической борьбы с группами экстремистов в центральной Сирии, а именно в недавно освобожденном городе Акербат (провинция Хама).

Сирийская армия собирает войска, транспортные средства и оборудование в подконтрольных правительству частях административного центра провинции Дейр эз-Зор в рамках подготовки операции против террористов ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.