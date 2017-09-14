Apple объяснила конфуз с системой распознавания лица на презентации iPhone X

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Вашингтон, 14 сентября. Американская компания Apple прокомментировала казус, который произошел на презентации iPhone X‍, когда у смартфона не сработал сканер распознавания лица.

Вице-президент Apple Крейг Федериги, демонстрируя публике новую функцию Face ID, которая должна заменить сканер отпечатка пальца, так и не смог разблокировать iPhone X‍.

Официальный представитель компании заявил, что речь идет не о техническом сбое, а о досадной ошибке. Дело в том, что когда работники Apple готовили презентацию, смартфон сканировал их лица, и когда Федериги попытался авторизоваться, смартфон потребовал подтверждение в виде ПИН-кода из-за подозрительной активности.