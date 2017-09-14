Донбасс сегодня: провал блокады, ЛНР против миротворцев, пьяный боец ВСУ задавил собутыльника

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Донбасс сегодня, 14 сентября. Торговая блокада Донбасса лопнула. Госдеп хочет продавить введение миротворцев на российско-украинскую границу. ЛНР считает объявлением войны предложение США. Пьяный боец ВСУ так спешил за водкой, что переехал собутыльника «Уралом».

Торговая блокада Донбасса лопнула

В Верховной раде Украины осознали бесперспективность торговой блокады Донбасса и готовы пойти на попятный. Так, депутат от фракции «Самопомощь» Наталия Веселова предложила законопроект, который предусматривает прекращение экономической и транспортной блокады Донбасса. Законопроект уже зарегистрирован на сайте Рады, впрочем, полный текст документа пока недоступен.

Напомним, блокада Донбасса началась с того, что украинские радикалы, в том числе часть депутатов Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса на Украину. Это привело к тому, что Киев с середины февраля текущего года вынужден был ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике, эту чрезвычайщину Украине так до сих пор и не удалось окончательно преодолеть.

В ответ на блокаду со стороны радикалов власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, расположенных в Донбассе. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел полную торговую и транспортную грузовую блокаду Донбасса уже вполне официально, а президент Петр Порошенко под давлением радикалов этот документ подписал.

Согласно этому документу, блокада Донбасса должна продолжаться до тех пор, пока национализированная в Донбассе собственность украинских олигархов не вернется к бывшим хозяевам.

Мечты США о границе России

Соединенные Штаты намерены добиваться широкого мандата для миротворческих сил ООН, которые планируется разместить в хоне конфликта в Донбассе. Так, глава пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что миротворцев якобы нужно разместить не только на линии разграничения, но и на российско-украинской границе.

В Госдуме России уже раскритиковали эту идею, отметив, что она противоречит самой сути миротворческой миссии, которая должна разъединять враждующие стороны.

«С таким же успехом госдеп мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии», — заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя предложение Науэрт.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на восток Украины для охраны миссии ОБСЕ. Речь шла только о линии соприкосновения в Донбассе после отвода оттуда сил и средств, также введение миссии ООН предусматривало прямые переговоры Киева с руководством ДНР и ЛНР. Позже РФ направила в Совбез ООН проект соответствующей резолюции.

Украина настаивает на введении миротворческого контингента на всю территорию конфликта в Донбассе, в том числе на российско-украинскую границу, и отказывается вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Президент страны Петр Порошенко намерен поднять вопрос о размещении миротворцев в Донбассе в ходе Генассамблеи ООН.

В ЛНР не хотят видеть миротворцев на границе с Россией

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего резко негативно отнесся к предложению США разместить миротворцев ООН на всей территории конфликта в Донбассе, включая российско-украинскую границу.

«На границе ЛНР с Россией никакого контингента не будет, — заявил Дейнкго. — У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, миротворцы там не нужны. Какое отношение госдеп США имеет к ЛНР и России? Кто им дал право голоса в этом вопросе? Почему не на Луне, почему не на границе Австрии с Австралией, ведь эти страны они постоянно путают? Заодно и географию подучат».

По словам представителя ЛНР, любые попытки продвнуть вооруженные силы на территорию другого государства — это объявление войны.

«Они хотят объявить нам войну? Они ее получат», — цитируют СМИ слова Дейнего.

Пьяный боец ВСУ переехал собутыльника «Уралом»

Пьяный украинский военнослужащий в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе переехал грузовиком «Урал» собутыльника-однополчанина, спавшего под колесами автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Инцидент произошел во втором батальоне 14-й отдельной механизированной бригады в ходе распития спиртных напитков, рассказал Марочко.

По его словам, один из собутыльников намеревался сгонять на «Урале» за «добавкой» в магазин, расположенный в населенном пункте Старый Айдар.

«При начале движения он не заметил спящего под колесом товарища-собутыльника и переехал его», — рассказал Марочко, по словам которого, инцидент закончился смертью пострадавшего.

«Пострадавший от полученных травм скончался на месте, а горе-водитель, испугавшись наказания, скрылся в неизвестном направлении. По данному факту проводится проверка и поиски беглеца», — отметил представитель ЛНР.

В Народной милиции ЛНР неоднократно отмечали низкое морально-психическое состояние бойцов ВСУ в зоне АТО, что приводит к мародерству, повальному пьянству, дедовщине, дезертирству и суицидам в рядах киевских силовиков.