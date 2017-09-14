ОБСЕ попросит Киев объясниться в связи с запретом иностранных языков в образовании

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Киев, 14 сентября. ОБСЕ планирует ознакомиться с новым украинским законом, который запрещает проводить обучение на любом другом языке, кроме украинского. Об этом в четверг заявил политический советник офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Захид Мовладзе.

«Цель нашего визита заключается в ознакомлении с новым законом «Об образовании». Мы бы хотели понять, как он касается национальных меньшинств, проживающих в Украине. Есть некоторые программы, которые мы стремимся воплотить в отдельных регионах», — отметил он.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла закон, который запрещает проводить обучение на иностранных языках. Исключение составляют лишь начальные школы и детские сады. Власти Венгрии и Румынии уже выразили протест, заявив, что новый закон нарушает права нацменьшинств, проживающих на Украине.