Шойгу приказал наградить испытателей ядерного оружия из Омска

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Москва, 15 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями 21 ветерана, служившего на Семипалатинском ядерном полигоне.

По приказу главы военного ведомства России Сергея Шойгу награды были присуждены ветеранам подразделения особого риска, которые испытывали ядерное оружие на Семипалатинском полигоне, созданном 70 лет назад. Пятеро омичей получили медали «Памяти Героев Отечества», еще 16 ветеранам Семипалатинского полигона вручили медали «За укрепление боевого содружества».

Семипалатинский ядерный полигон создан в 1947 году, до начала 90-х на объекте было проведено свыше 450 испытаний, за время которых использовано порядка 600 ядерных и термоядерных бомб.