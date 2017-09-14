СБУ пришла с обысками в офис «Украинской правды» и потребовала удалить статью об ОПК

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Киев, 14 сентября. СБУ пришла в офис издания «Украинская правда» с обысками, потребовав изъять статью о срыве госпрограммы реформирования ОПК Украины, поскольку рассматривает материал как разглашение тайны.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе «Украинской правды», следователи передали письмо редактору украинского издания. В документе говорится, что ведомство проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту разглашения государственной тайны.

Силовики установили, что размещенная в январе текущего года статья о срыве программы по реформированию оборонно-промышленного сектора угрожает национальной безопасности. Украинские следователи считают, что некоторые сведения являются информацией с ограниченным доступом. СБУ потребовала удалить статью и передать все материалы.