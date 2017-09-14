Порошенко: Украина доказала, что может жить без российского газа

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Киев, 14 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев доказал всему миру свою способность жить без газа из России, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«В 2016 году мы только учились жить без российского газа, а сегодня мы доказали всему миру, что мы способны прожить без него», — заявил Порошенко, отметив, что газ перестал быть «политической удавкой» и стал обычным товаром.

Президент Украины также добавил, что накануне в страну прибыл первый американский корабль с углем.