Сайт «Компромат.ру» заблокирован в России

В Избранное

Москва, 14 сентября. Для пользователей из России закрыт доступ к сайтам kompromat.ru и Comporomat.ru. Копия ресурса по адресу compromat.net пока остается доступной. Кроме того, сайты можно открыть с помощью анонимайзеров.

Как сказано на заблокированных страницах, доступ к ресурсам ограничен в рамках федерального законодательства. При этом приведены три возможные причины, среди которых вредящая детям информация, экстремизм и нарушение авторских прав.

Из данных универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам следует, что доступ к одной из станиц compromat.ru ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы, который был вынесен еще в апреле текущего года, сообщает издание «Ведомости».

Напомним, решением Мосгорсуда на территории России заблокированы пять крупных пиратских сайтов, которые посещали до 18,5 млн пользователей в месяц.